Covid: 1.287 nuovi positivi e 23 morti in Lombardia, +6 ricoverati in terapia intensiva

- In Lombardia sono oggi 1.287 i nuovi positivi a Sars-Cov-2, a fronte di 30.249 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 4,2 per cento. I morti sono oggi 23, per un totale di 32.945 decessi da inizio pandemia nella regione. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 542, 6 più di ieri; mentre calano i ricoverati nei reparti Covid ordinari, dove ci sono 3.290 persone, 113 meno di 24 ore fa. La provincia interessata dal maggior incremento di contagi è Milano con 375 nuovi casi. Seguono Bergamo con 218, Brescia con 203 e Monza e Brianza con 149. Incremento a due cifre nelle province di Como (+75), Mantova (+49), Lecco (+46), Sondrio (+36), Cremona (+33), Pavia (+29), Lodi (+23) e Varese (+13).(Rem)