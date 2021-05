Myanmar: nuova giornata di proteste, morte almeno sei persone in scontri con forze ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza del Myanmar hanno aperto il fuoco sui manifestanti, tornati a presidiare in massa la piazze di diverse città, uccidendo almeno sei persone. Lo riferiscono i media regionali. Secondo il portale indipendente "Irrawaddy", le forze di sicurezza - soldati, agenti di polizia e anche uomini in borghese - hanno iniziato a presidiare i principali centri urbani sin dalle prime ore della mattina, avvertiti della celebrazione della giornata della "Rivoluzione globale della primavera del Myanmar", vento seguito dalle comunità birmane in tutto il mondo. Le morti, stando a diverse fonti stampa regionali, si sarebbero prodotte in diverse città tra cui Wetlet e Hpakant. (Fim)