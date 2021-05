Rai: Verna (Cnog), appello a Draghi su nomine, avanti con legge per autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito delle nomine Rai il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna rivolge un appello al presidente del Consiglio Mario Draghi "che ben apprezza il valore dell'indipendenza". "Se il governo istituzionale - afferma Verna in una nota - anziché trovare un inevitabile insano accordo sulle nomine, ne trovasse uno sano per la democrazia per liberare la Rai dai partiti sarebbe un grosso tributo alla giornata internazionale della libertà di stampa che si celebra domani e sottrarrebbe anche a chi lavora in Rai il peso di polemiche evitabili come quella di queste ore. In pochi giorni è possibile fare una legge scegliendo tra più proposte nel segno dell'autonomia, come per esempio quella che fece all'epoca da ministro delle Comunicazioni, l'attuale commissario europeo Gentiloni. L'indignazione c'è, le proposte pure, che aspettiamo? L'occasione è da non perdere". (Com)