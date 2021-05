Usa-Perù: conversazione Blinken-Wagner, ribadita forza relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti ribadiscono la forza delle relazioni bilaterali e dei profondi legami con il popolo del Perù. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, dando conto della conversazione telefonica sostenuta oggi dal Segretario di Stato, Anton Blinken e il ministro degli Esteri del Perù, Allan Wagner. Il titolare della diplomazia Usa ha espresso sostegno agli sforzi del governo del presidente Francisco Sagasti per affrontare la crisi sanitaria della Covid-19. Le parti si sono impegnate "a lavorare assieme per affrontare sfide comuni come il rilancio dell'economia, la protezione dell'ambiente e il contrasto alla criminalità internazionale". Sul piano regionale, si legge ancora nella nota, Washington e Lima, concordano "sull'importanza di collaborare per ripristinare la democrazia e la stabilità economica in Venezuela, oltre a soddisfare le esigenze umanitarie dei rifugiati e migranti venezuelani in Perù e in tutto il continente". (Nys)