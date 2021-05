Business news: Messico, a febbraio attività economica in calo del 4 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio l'attività economica in Messico è calata dello 0,3 per cento rispetto a gennaio e del 4 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) pubblicando l'indice globale dell'attività economica (Igae, una sorta di misuratore del prodotto interno lordo su base mensile e non trimestrale). Su mese si tratta del terzo calo consecutivo, coincidente con la ripresa dei distanziamenti sociali e il blocco delle attività dettate dalla necessità di controllare la ripresa dei contagi da nuovo coronavirus. Nella comparazione annuale, il dato risulta invece in calo per il ventesimo mese di fila. Il settore primario fa registrare un sostanzioso aumento, il 6,3 per cento, rispetto a febbraio del 2020, con una lieve flessione (-0,3 per cento) su mese. Il comparto industriale è l'unico a presentare cifre positive, lo 0,4 per cento, su mese, ma denuncia un calo del 3,1 per cento su anno. I servizi risultano in calo del 5 per cento su anno e dello 0,3 per cento su gennaio 2021. (Res)