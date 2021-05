Rai: Conte, riforma 2015 inadeguata, nuovo progetto per sottrarla a politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è il momento giusto per riformare la Rai e sottrarla alle ingerenze della politica". Lo scrive su Facebook l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Buona parte delle forze politiche rappresentate in Parlamento appoggiano il governo in carica e questo - spiega - può agevolare un clima di confronto costruttivo e una convergenza su un progetto riformatore" che miri "a salvare, il Servizio pubblico" ormai "intriso di decenni di prassi e abitudini che vanno rimosse". Questa "è una questione centrale, che riguarda la nostra democrazia" perché, aggiunge Conte, "la riforma del 2015 non si è rivelata adeguata. Io stesso devo ammettere di non essere riuscito, durante gli anni in cui sono stato al governo, a incidere sino al punto di promuovere una pur necessaria riforma".(Rin)