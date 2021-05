Rai: Conte, istituire Fondazione-azionista o discutere pdl M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non potranno essere nuovi nomi a salvare la Rai dagli antichi vizi. La nuova Rai deve sorgere su pilastri diversi. E la politica, con tutto il rispetto, deve restare fuori dalla porta". Lo scrive su Facebook l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Se non riformiamo a fondo la governance non realizzeremo mai le premesse per operare l’auspicata rivoluzione. L’intervento più radicale impone di istituire una Fondazione che offra le necessarie garanzie di autorevolezza e pluralismo e diventi l’azionista di riferimento della Rai", spiega. (segue) (Rin)