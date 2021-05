Regno Unito: governo pronto a lanciare meccanismo per combattere propaganda filorussa nei media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito intende lanciare la prossima settimana un meccanismo internazionale per combattere i presunti sforzi della Russia di diffondere disinformazione e propaganda filo-russa attraverso i mass media. Lo ha riferito oggi il settimanale "The Sunday Times", secondo cui la prossima settimana il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab dovrebbe presiedere una riunione di persona dei ministri degli Esteri del G7 in cui presenterà i risultati di un recente studio finanziato dal ministero degli Esteri del Regno Unito che ha stabilito che i cosiddetti "troll" filo-russi utilizzano i media britannici per promuovere punti di vista filorussi nelle sezioni dei commenti e creare l'illusione che il pubblico sostenga il comportamento della Russia nell'arena internazionale. Secondo lo studio, le dichiarazioni rilasciate da questi attori filorussi sono presumibilmente utilizzate dai media statali russi come base per preparare materiali sull'opinione pubblica occidentale e lo stesso viene fatto con i principali organi di stampa in altri Paesi occidentali, tra cui la Francia, la Germania, l'Italia, il Giappone e gli Stati Uniti. Secondo il "Sunday Times", durante la riunione - prevista martedì 4 maggio - i ministri potrebbero concordare di creare una cosiddetta nuova alleanza di risposta rapida per combattere la presunta propaganda russa. (Rel)