Francia: ministro della Giustizia paragona ex terroristi italiani agli aggressori del Bataclan

- Il ministro della Giustizia francese, Eric Dupond-Moretti, ha paragonato gli ex terroristi italiani di estrema sinistra recentemente arrestati a Parigi a quelli islamisti che nel novembre del 2015 hanno colpito il Bataclan. "Avremmo accettato che uno degli autori (dell'attentato) del Bataclan fosse andato a vivere 40 anni tranquillamente in Italia?", ha chiesto il guardasigilli francese ai microfoni dell'emittente radiofonica "France Inter". "La lotta contro il terrorismo è una lotta europea", ha aggiunto il ministro. Rivolgendosi a coloro che in Francia hanno sostenuto l'ex terrorista Cesare Battisti, attualmente in carcere, Dupond-Moretti ricorda che una volta riportato in Italia l'ex militante si è riconosciuto "colpevole" di quattro omicidi, mentre a Parigi era "innocente" e "tutti erano in ammirazione davanti a lui". (Frp)