G7: domani Di Maio a Londra per ministeriale Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parteciperà all’incontro dei ministri degli Esteri e dello sviluppo del G7, previsto a Londra dal 3 al 5 maggio. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Durante il vertice, i ministri degli Esteri di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, insieme all’Alto rappresentante dell’Unione europea, passeranno in rassegna i principali temi di politica internazionale, tra cui l’Afghanistan, il dossier iraniano, la lotta al terrorismo nel Corno d’Africa e nel Sahel, il caso Navalnyj, gli sviluppi in Ucraina e Bielorussia e i Balcani occidentali. Il ministro Di Maio introdurrà il tema della Libia, confermando l’impegno dell’Italia a sostegno della stabilizzazione del Paese. Il titolare della Farnesina introdurrà inoltre il dossier siriano, sottolineando il supporto di Roma all’azione dell’inviato speciale Onu, Geir Pedersen. Durante la sessione Sviluppo, il ministro Di Maio sottolineerà l’impegno dell’Italia, presidente di turno del G20, nel contrasto all’impatto sempre più grave dei cambiamenti climatici, soprattutto a favore dei Paesi più vulnerabili e a sostegno di una ripresa economica sostenibile che coniughi adattamento e resilienza. (Com)