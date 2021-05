Migranti: Ruotolo (Misto), appello a Draghi, evitiamo un'altra strage

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al presidente del Consiglio Mario Draghi, la prego evitiamo un'altra strage. Bisogna soccorrere i 100 naufraghi in balia delle onde e con il terrore di essere deportati di nuovo in Libia da dove scappano. Non c'è tempo da perdere. I migranti rischiano la vita". È l'appello del senatore Sandro Ruotolo del gruppo Misto al presidente del Consiglio, Mario Draghi, in relazione al barcone in legno partito ieri da Zuara con 95 persone a bordo tra cui numerosi bambini e da molte ore in balia delle onde e il serio rischio di affondare. (Com)