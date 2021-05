Roma: Raggi, microcredito può essere via per uscire da pandemia, creato fondo da 3 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il microcredito può essere la via da seguire per uscire dalla pandemia. Lo credo davvero. Per questo a Roma abbiamo creato un fondo da 3 milioni per per dare un sostegno concreto a chi è in difficoltà: piccoli imprenditori, negozianti, ma anche chi per esempio ha perso il lavoro e ha difficoltà ad arrivare a fine mese". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Abbiamo aperto uno sportello per il microcredito dedicato a chi in questo momento non riesce a dare garanzie alle banche e rischia purtroppo di diventare facile preda di usurai e criminali: queste persone possono richiedere finanziamenti e andare avanti - spiega la sindaca -. Un’iniziativa di cui Roma è orgogliosa. Sono già tanti i cittadini che si sono rivolti allo sportello per chiedere informazioni e per capire come poter accedere a questi prestiti". (Rer)