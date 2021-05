Nord Macedonia: presidente Pendarovski, no a modifiche nei confini dei Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La questione nazionale serba può essere in gran parte risolta annettendo parte della Repubblica Srpska alla Serbia. In questo caso, la Serbia è pronta ad accettare l'unificazione del Kosovo e dell'Albania", si legge nel documento. Un'altra proposta riguarda la questione nazionale croata, che può essere risolta in due modi secondo il documento, fondendo la maggioranza dei cantoni croati della Bosnia Erzegovina con la Croazia o concedendo uno status speciale alla parte croata della Bosnia Erzegovina (utilizzando il modello dell'Alto Adige). Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha negato di aver mai visto i "non paper" menzionati dai media. Lo scorso 17 aprile l'esistenza del "non paper" è stata invece confermata dal premier albanese Edi Rama, che ha ammesso di averne presa visione. (segue) (Seb)