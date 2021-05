Kosovo: Stoltenberg accoglie Kurti, focus su Dialogo con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha accolto il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, "per discutere gli sviluppi in Kosovo e l'importanza della missione Nato Kfor per la stabilità in Balcani Occidentali". Su Twitter, Stoltenberg ha sottolineato che la "Nato sostiene gli sforzi per rilanciare i colloqui tra Pristina e Belgrado" perché "il dialogo è l'unico modo per raggiungere una soluzione politica duratura". (Beb)