Kosovo-Serbia: eurodeputata von Cramon, "non paper" contiene spunti positivi

- Quanto contenuto nel "non paper" sul dialogo tra Kosovo e Serbia potrebbe rappresentare un modello di successo ma deve essere maggiormente adattato alla situazione specifica sul territorio. E' quanto affermato dall'eurodeputata Viola von Cramon , relatrice per il Kosovo al Parlamento Ue, commentando per l'emittente kosovara "Rtv Dukagjini" il presunto "non paper" che secondo la stampa di Pristina sarebbe stato diffuso da Parigi e Berlino. "Quanto proposto in quel non paper somiglia allo status del Sud Tirolo in Italia, che ha risolto i problemi tra Italia e Austria", ha dichiarato von Cramon. "Aspettiamo e vediamo ma invito la diplomazia europea ad aumentare il livello di coordinamento per evitare qualsiasi incomprensione", ha aggiunto l'eurodeputata. (segue) (Alt)