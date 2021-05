Speciale difesa: Nato-Nord Macedonia, Stoltenberg a presidente Pendarovski, Skopje è prezioso alleato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord si è dimostrata un fornitore affidabile di sicurezza e un prezioso alleato. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg nel punto stampa con il presidente della Macedonia del Nord Stevo Pendarovski. "Il mese scorso abbiamo celebrato il primo anniversario dell'adesione della Macedonia del Nord alla Nato. La vostra appartenenza all'Alleanza è un risultato significativo. È positivo per la popolazione del vostro Paese, per la regione e per la sicurezza transatlantica", ha detto. "Nell'ultimo anno, la Macedonia del Nord si è dimostrata un fornitore di sicurezza affidabile e un prezioso alleato. Le vostre truppe hanno contribuito alla missione di mantenimento della pace della Nato in Kosovo e alle nostre missioni di addestramento in Iraq e in Afghanistan", ha aggiunto. "Sono inoltre lieto che abbiate aumentato la spesa per la difesa, con un chiaro piano per investire il 2 per cento del Pil nella difesa entro il 2024", ha sottolineato. (Beb)