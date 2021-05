Speciale difesa: Nord Macedonia, presidente Pendarovski, adesione a Nato importante per stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord, ha aggiunto, parteciperà attivamente alla risposta alle nuove minacce e a quelle tradizionali in tre modi. "In primo luogo, investendo nella difesa. Il nostro attuale budget per la difesa è pari all'1,57 per cento del nostro Pil. Ci impegniamo a raggiungere la soglia del 2 per cento entro il 2024", ha spiegato Pendarovski, la seconda azione che intende portare avanti la Macedonia del Nord è il proseguimento delle riforme nel settore della difesa. "L'adesione alla Nato ci sta aiutando a rafforzare la resilienza del nostro sistema di sicurezza, in particolare quando si tratta di sfide poste da terze parti", ha osservato Pendarovski aggiungendo che la cooperazione con le strutture di sicurezza e di intelligence della Nato è della massima importanza per la Macedonia del Nord. "In terzo luogo esporteremo insieme la sicurezza, attraverso operazioni guidate dalla Nato. Un anno prima di diventarne membro, abbiamo fatto parte della missione Nato in Afghanistan, e recentemente siamo diventati una nazione che fornisce truppe nella missione Kfor (in Kosovo)", ha detto ancora Pendarosvki. La Macedonia del Nord, ha concluso il presidente macedone, accoglie con favore la decisione di avviare il ritiro della missione Nato Resolute support entro il primo maggio. "Tuttavia, la nostra intenzione è di rimanere impegnati in tutte le missioni guidate dalla Nato, oggi e in futuro", ha concluso Pendarovski. (Seb)