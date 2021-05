Kosovo: ex premier Hoti risponde a Kurti, nessuna mancanza di documenti su dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Kurti è tornato da una visita di due giorni a Bruxelles. Kurti ha assicurato ieri all'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, durante il loro incontro a Bruxelles, "l'impegno" delle autorità di Pristina per il dialogo con la Serbia. "Il progetto dell'Unione europea per la pace, la democrazia e il benessere non deve essere dato per scontato. Deve essere difeso", ha affermato Kurti aggiungendo di avere confermato la sua partecipazione alla cena di Bruxelles dei Paesi dei Balcani occidentali, in programma il prossimo 18 maggio. (segue) (Alt)