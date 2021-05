Kosovo: ex premier Hoti risponde a Kurti, nessuna mancanza di documenti su dialogo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell da parte sua ha dichiarato che l'Unione europea vuole vedere il Kosovo avanzare nel percorso europeo e per questo bisogna impegnarsi nel Dialogo tra Belgrado e Pristina facilitato dall'Ue così che si possa avere prima della fine di giugno il primo incontro di alto livello. "Sono molto felice di aver ricevuto il primo ministro Kurti oggi", ha detto Borrell nel punto stampa dopo il suo incontro con il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ringraziandolo per aver scelto Bruxelles come primo viaggio fuori dal Paese dalla sua elezione, "un segnale" dell'importanza data dal Kosovo all'Ue e al percorso verso l'Unione. Borrell ha aggiunto di confidare che l'incontro di oggi sia "l'inizio di una nostra cooperazione intensa per avanzare nelle relazioni". Nell'incontro di oggi Borrell e Kurti hanno discusso delle relazioni bilaterali, del Dialogo tra Belgrado e Pristina, della situazione interna al Paese e degli sviluppi regionali. "Vogliamo vedere il Kosovo avanzare nel percorso europeo", ha continuato Borrell aggiungendo che "il Kosovo non è solo" e può contare sul sostegno dell'Ue alle riforme così come alla lotta al Covid e alla ripresa. (segue) (Alt)