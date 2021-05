Kosovo: ex premier Hoti risponde a Kurti, nessuna mancanza di documenti su dialogo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell ha posto l'accento sull'importanza del Dialogo tra Belgrado e Pristina. "Non c'è alternativa al Dialogo per arrivare a un accordo globale legalmente vincolante sulla normalizzazione delle relazioni con la Serbia", ha spiegato. E' "essenziale per procedere verso l'Ue" ha sottolineato aggiungendo di incoraggiare il primo ministro "a impegnarsi" così che si possa arrivare "senza ritardi" a "produrre i risultati necessari". Il percorso "non è facile, né piacevole, ma per il bene delle popolazioni di Serbia e Kosovo e di tutti i Balcani abbiamo bisogno che questo processo si riprenda velocemente e che il primo incontro di alto livello abbia luogo prima della fine di giugno" (segue) (Alt)