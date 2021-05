Kosovo: Covid, oltre 200 nuovi casi e 11 decessi da ieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo ha annunciato lo scorso 18 aprile nuove misure volte a prevenire l'ulteriore diffusione della pandemia di Covid-19. Come riportato dai media kosovari, centri commerciali, ristoranti e bar potranno riprendere le loro attività e la circolazione dei cittadini sarà limitata dalle 22:30 alle 5. Sempre il 18 aprile Il ministro della Salute del Kosovo Arben Vitia ha incontrato il deputato del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Bekim Haxhiu per discutere della sicurezza delle dosi di vaccini. Haxhiu ha detto che l'incontro si è concentrato sulla protezione dei vaccini Pfizer contro la malattia da Covid-19 e che ha fornito al ministro Vitia i contatti che aveva con la società che hanno offerto da 500 mila a 3 milioni di dosi di vaccini. Secondo Haxhiu, "indipendentemente dal fatto che siamo all'opposizione o al governo, in questa situazione, dobbiamo lavorare tutti insieme per il bene del popolo del Kosovo". (segue) (Alt)