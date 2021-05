Serbia: Vucic, elezioni presidenziali si terranno a marzo o aprile 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali in Serbia si terranno a marzo o ad aprile del 2022. Lo ha confermato il presidente Aleksandar Vucic in un'intervista rilasciata al quotidiano "Blic". Quanto al cosiddetto "non paper", che prevede una soluzione di compromesso fra Serbia e Kosovo, Vucic ha affermato che il riconoscimento del Kosovo menzionato nel documento "è una cosa difficile e inaccettabile per la Serbia, ma è un documento molto migliore del piano di Ahtisaari (il piano di pace redatto dal diplomatico finlandese Martti Ahtisaari e presentato a nome delle Nazioni Unite alla conferenza di Vienna sul Kosovo nel 2007) e di tutte le proposte che abbiamo ricevuto finora". Sulle previsioni economiche, il capo dello Stato si è detto fiducioso che se i dati del secondo trimestre si riveleranno buoni la Serbia può registrare una crescita di oltre il sette per cento quest'anno.(Seb)