Usa-Iran: fonti stampa, possibile scambio di prigionieri e scongelamento beni iraniani per 7 miliardi di dollari

- Stati Uniti e Iran hanno concordato uno scambio di prigionieri nell'ambito di un possibile accordo che prevede anche lo scongelamento da parte degli Stati Uniti di 7 miliardi di dollari di beni dell'Iran. È quanto riferito oggi da fonti citare dall'emittente statale iraniana secondo cui Washington prevede di rilasciare quattro cittadini iraniani detenuti con l'accusa di aver aiutato Teheran ad aggirare l'embargo, mentre in cambio Teheran consegnerà quattro cittadini statunitensi sospettati di spionaggio. Secondo quanto riferito dalle stesse fonti, l'amministrazione Usa non sarebbe stata disposta a sbloccare alcun asset, ma la questione sarebbe stata posta come imprescindibile dalla parte iraniana nell'ambito dei negoziati sul nucleare. Ieri il viceministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha annunciato che le parti firmatarie del Piano d'azione congiunto (Jcpoa) hanno concordato che i negoziati sull'accordo sul programma nucleare iraniano riprenderanno a Vienna il 7 maggio prossimo. (Irt)