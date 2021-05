India: da Egitto invio di 30 tonnellate di forniture mediche anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute egiziano, Hala Zayed, ha annunciato che sono state inviate all'India 30 tonnellate di dispositivi e forniture mediche a supporto del governo indiano impegnato nell'affrontare l'epidemia da coronavirus, secondo le direttive del Presidente Abdel Fattah El-Sisi. Il viceministro della Salute, Khalid Mujahid, ha spiegato che questa spedizione è stata preparata, con 300 bombole di ossigeno, 20 ventilatori, 100 letti medici, 20 elettrocardiografi, 30 defibrillatori, 50 pompe e 50 soluzioni per siringhe. Mujahid ha indicato che questa spedizione sarà inviata in collaborazione con le forze armate egiziane per sostenere lo stato dell'India. (Res)