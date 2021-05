Primo maggio: Meloni, a concerto persa occasione di parlare di problemi milioni di lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cosa "divertente" della vicenda del concerto del Primo maggio "è vedere il cortocircuito di certa sinistra che si straccia le vesti sulla censura ma poi, di fatto, sponsorizza proposte di legge che limitano la libertà d'espressione. La cosa triste, invece, è che ancora una volta è stata persa un'occasione preziosa per parlare dei problemi di milioni di italiani. Ci sono lavoratori che da più di un anno aspettano risposte: attività messe in ginocchio, altre che non riapriranno più, il tutto unito a pesanti limitazioni delle libertà personali. Era chiedere troppo che ci si concentrasse sulla ripartenza economica e sociale dell'Italia?". Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Rin)