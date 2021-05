Belgio: festival non autorizzato, 132 persone arrestate a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Bruxelles ha arrestato 132 persone che hanno partecipato ieri a un festival all'aperto non autorizzato. nella capitale belga. Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia citato dal quotidiano "Le Soir", tra le mille e le duemila persone hanno sfidato le restrizioni anti-Covid per partecipare all'evento nel parco Bois de la Cambre, nonostante l'appello del primo ministro Alexander De Croo. La polizia è intervenuta con furgoni blindati, ufficiali a cavallo e cannoni ad acqua per disperdere la folla dopo che i ripetuti appelli a rispettare le distanze sono stati ignorati. Dei 132 detenuti, almeno cinque sono stati arrestati per resistenza alla polizia e spaccio di droga, mentre 15 ufficiali e 13 civili sono rimasti feriti, compreso un uomo che è stato messo fuori combattimento da un getto d'acqua. (Beb)