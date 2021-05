© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ddl Zan contro omotransfobia "non processa le idee, come dichiara Salvini, ma punisce i crimini d’odio e le discriminazioni. Savini, non hai letto bene il testo. È un problema per te e la Lega tutelare i diritti?". Lo scrive su Twitter la capogruppo al Senato del Partito democratico, Simona Malpezzi.(Rin)