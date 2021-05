© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 25esimo anniversario, un grande ringraziamento al Movimento politico per l’unità, fondato da Chiara Lubich affinché la fratellanza diventi categoria politica. Continuiamo insieme, anche in Parlamento, a costruire comunità". Così Stefano Fassina deputato Leu in un tweet. (Rer)