Rpt - Viabilità: Anas, temporaneamente chiusa per incidente mortale Ss340 a Dongo (Co)

- Ripetizione con testo corretto alla fonte. Anas in una nota precisa che l'incidente stradale lungo la Ss340 è avvenuto al km 13,600 in località Dongo (Co) e non al km 11,500 a Pianello del Lario (Co). A causa del sinistro, in cui è morta una persona, la strada statale 340 "Regina" è temporaneamente chiusa al km 13,600. La chiusura si è resa necessaria per consentire i rilievi volti ad accertare la dinamica del sinistro. Sul posto sono presenti, oltre le squadre Anas e i soccorsi sanitari le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Le deviazioni sono segnalate in loco.(Com)