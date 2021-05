Usa-Iran: dipartimento di Stato smentisce scambio di prigionieri con Teheran, "notizia falsa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha smentito la notizia secondo cui Stati Uniti e Iran avrebbero concordato uno scambio di prigionieri nell'ambito di un possibile accordo che prevede anche lo scongelamento da parte della Casa Bianca di 7 miliardi di dollari di beni dell'Iran. "Le notizie secondo cui sarebbe stato raggiunto un accordo di scambio di prigionieri non sono vere", ha affermato Price in una nota. “Come abbiamo detto, solleviamo sempre i casi di americani detenuti o dispersi in Iran. Non ci fermeremo finché non saremo in grado di riunirli alle loro famiglie", ha aggiunto. In precedenza fonti citate dall'emittente televisiva statale iraniana avevano riferito che Washington sarebbe pronta a rilasciare quattro cittadini iraniani detenuti con l'accusa di aver aiutato Teheran ad aggirare l'embargo e a sbloccare asset iraniani per un totale di 7 miliardi di dollari, mentre in cambio le autorità iraniane sarebbero disposte a consegnare quattro cittadini statunitensi sospettati di spionaggio. (segue) (Nys)