Usa-Iran: dipartimento di Stato smentisce scambio di prigionieri con Teheran, "notizia falsa" (2)

- Secondo quanto riferito, l'amministrazione Usa non sarebbe stata disposta a sbloccare alcun asset, ma la questione sarebbe stata posta come imprescindibile dalla parte iraniana nell'ambito dei negoziati sul nucleare. I quattro cittadini statunitensi attualmente detenuti in Iran sono Baquer e Siamak Namazi, l'ambientalista Morad Tahbaz e l'uomo d'affari iraniano-statunitense Emad Shargi. Stando alle stesse fonti, le autorità del Regno Unito avrebbero inoltre concordato con Teheran il pagamento di 400 milioni di sterline per ottenere il rilascio della cittadina britannico-iraniana Nazanin Zaghari-Ratcliffe, condannata la scorsa settimana a un ulteriore anno di reclusione con l'accusa di diffondere "propaganda contro il sistema" per aver partecipato a una protesta davanti all'ambasciata iraniana a Londra nel 2009. La donna era stata già condannata a cinque anni con l'accusa di aver complottato per il rovesciamento del governo iraniano. Finora non è tuttavia giunta alcuna conferma da parte del governo di Londra. (Nys)