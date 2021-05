© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto.Il ddl Zan contro l'omotransfobia è stato approvato alla Camera nel novembre 2020, con il governo della scorsa legislatura "abbiamo fatto le Unioni civili, poi il Parlamento non ha quasi funzionato in questi mesi. Ora è l'opportunità per fare un passo avanti verso un Paese più civile". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)