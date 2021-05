India: amministrative senza grandi sorprese, Mamata verso conferma nel Bengala occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In India, lo scrutinio dei voti per il rinnovo delle assemblee legislative di quattro stati e di un Territorio sembra sostanzialmente confermare le previsioni della vigilia. Nel Bengala Occidentale, il test considerato più importante della tornata, si va verso la vittoria di Mamata Banerjee, capo di governo uscente e figura di rilevo del panorama politico nazionale: l'alleanza con capofila l’All India Trinamool Congress (Tmc) si è già aggiudicata 34 seggi ed è in vantaggio in altri 177, per un totale stimato di 211 rappresentanti sul totale di 292. Paiono dunque sfumare le speranze di una vittoria a sorpresa del Partito del popolo indiano (Bjp), la formazione del primo ministro Narendra Modi, che tra seggi già vinti e possibili non dovrebbe superare quota 75. Nell’Assam l’Alleanza democratica nazionale guidata dal Bjp dovrebbe mantenere la maggioranza nell’assemblea, con dieci seggi certi e altri 49 possibili: un totale di 59 sui 126 totali, apparentemente sufficiente a mantenere il controllo dell'aula. (segue) (Inn)