- Iniziano a radunarsi in piazza del Duomo i primi tifosi dell'Inter scesi in strada per celebrare la vittoria del 19esimo scudetto. Al momento sono poco più di un centinaio, soprattutto ragazzi, i supporter che stanno scandendo cori da stadio per festeggiare il trionfo della loro squadra del cuore. Con il passare dei minuti i numeri stanno crescendo a vista d'occhio. (Rem)