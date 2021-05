Afghanistan: Talebani uccidono 8 soldati nell'est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto soldati afgani sono stati uccisi e altri sei feriti in un attacco talebano la scorsa notte in un checkpoint dell'esercito nella provincia nord-orientale del Badakhshan. Lo ha reso noto all'agenzia di stampa russa "Sputnik" una fonte del governo di Kabul. Il portavoce dei talebani, Dhabihullah Mujahid, ha detto in precedenza che l'attacco nel distretto di Wurduj ha provocato la morte di otto soldati e il ferimento di altri 15. Gli insorti hanno distrutto un carro armato e sequestrato una grande quantità di armi e munizioni. La violenza è esplosa nel paese dell'Asia centrale in vista del ritiro iniziato il 1 ° maggio delle truppe statunitensi e alleate. L'emittente televisiva afgana "Tolo News" stima che 226 civili e personale militare siano stati uccisi in attacchi talebani da quando il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato il ritiro delle sue trippe il 14 aprile scorso. (Res)