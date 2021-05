Covid: Uil Lazio, oltre 410 milioni in meno per cultura e spettacoli nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 40 milioni di utenti in meno e un crollo di oltre 410 milioni di introiti. Questa la situazione dei musei, cinema e teatri nel Lazio, dove in un anno si sono registrati cali che superano l'80 per cento, facendo della nostra regione quella che più ha risentito della crisi del settore a livello nazionale. Questo quanto emerge da un dossier della Uil del Lazio e dell'istituto di ricerca Eures sulla situazione del mondo della cultura e dello spettacolo a Roma e nel Lazio nell'era Covid. "Abbiamo voluto analizzare i dati della cultura e dello spettacolo consapevoli che, insieme al mondo del turismo, dello sport e della ristorazione, questo è il settore in cui purtroppo più si è avvertita la crisi - commenta in una nota il segretario generale della Uil Lazio, Alberto Civica -. Crisi sicuramente per i lavoratori, fermi oramai da oltre un anno, ma crisi anche per gli utenti impoveriti dalla totale mancanza di offerta. È anche su questo che dovremo riflettere in previsione di un necessario e auspicabile rilancio". (segue) (Com)