Covid: Uil Lazio, oltre 410 milioni in meno per cultura e spettacoli nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stando ai dati del Mibact, la nostra regione accoglie 97 poli museali e aree archeologiche per un valore che corrisponde a circa un quinto del totale nazionale. Solo nella Capitale si concentrano i due terzi dell'offerta museale del territorio, con 64 istituti (di cui metà gratuiti e metà a pagamento). Le 97 aree in questione - aggiunge la nota di Uil Lazio - sono state visitate lo scorso anno da 4,95 milioni di visitatori (di cui 4,5 milioni solo a Roma), ovvero l'80,7 per cento in meno rispetto al 2019, il peggior valore a livello nazionale, dove il crollo è stato del 75,7 per cento. Un decremento che equivale a oltre 20 milioni di visitatori, circa la metà delle 'perdite' italiane (pari a 41,5 mila milioni di unità). Solo il Pantheon (il sito più visitato della nostra regione) ha perso oltre 7,5 milioni di visitatori, il parco archeologico del Colosseo, Foro Romano e Palatino ha contato oltre 6 milioni di ingressi in meno e il complesso del Vittoriano ha perso oltre 2,6 milioni di visite". (segue) (Com)