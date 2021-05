Covid: Uil Lazio, oltre 410 milioni in meno per cultura e spettacoli nella regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In termini di incassi, il crollo è stato dell'81,1 per cento sul 2019, un valore che corrisponde a una 'perdita' di 71 milioni di euro, di cui 70 solo nella Capitale (che da sola concentra il 37 per cento delle perdite nazionali) e quasi 48 milioni riconducibili esclusivamente al parco archeologico del Colosseo, Foro Romano e Palatino, che ha registrato un crollo degli introiti dell'84,7 per cento - spiega la nota di Uil Lazio -. La crisi della cultura ha coinvolto l'intero 2020, non risparmiando neanche i mesi di riapertura estiva, presumibilmente per effetto della scomparsa del turismo internazionale: il risultato relativamente "migliore" si osserva ad agosto, quando le visite ai musei crollano del 74 per cento e gli incassi del 68 per cento". (segue) (Com)