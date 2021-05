Covid: Uil Lazio, oltre 410 milioni in meno per cultura e spettacoli nella regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Discorso analogo per gli spettacoli e le attività di intrattenimento: gli ultimi dati diffusi dalla Società Italiana degli Autori e Editori (Siae) segnalano come nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2020 il Lazio abbia ospitato 107 mila eventi di spettacolo (il 13,3 per cento del totale nazionale, di cui oltre 91 mila proiezioni cinematografiche), coinvolgendo 5,5 milioni di spettatori (l'11,8 per cento del totale nazionale) e registrando introiti complessivi per 72 milioni di euro (di cui 60 milioni di spesa per biglietti e 12 milioni di costi "accessori" relativi alle prevendite, alle prenotazioni ai tavoli, ai servizi di guardaroba e alle consumazioni al bar) - prosegue Uil Lazio -. Rispetto allo stesso periodo del 2019 si segnala un crollo degli spettacoli pari al 62,4 per cento (da 284 a 107 mila unità in termini assoluti), una riduzione degli spettatori del 61,5 per cento (da 14,4 a 5,5 milioni di unità) e un decremento della spesa del 67,5 per cento (da 222 a 72 milioni di euro). Le proiezioni annue sembrano annunciare uno scenario ancora più cupo, con un calo degli spettacoli che dovrebbe raggiungere il 67,4 per cento (con 361 mila 'eventi' in meno in valori assoluti), una contrazione degli spettatori del 72,8 per cento (-20 milioni) e una riduzione della spesa pari addirittura al 76 per cento (-340 milioni di euro)". (segue) (Com)