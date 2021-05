Covid: Uil Lazio, oltre 410 milioni in meno per cultura e spettacoli nella regione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo della cultura e dello spettacolo su cui si regge una parte fondamentale dell'economia di Roma e del Paese è stato devastato dalla pandemia - aggiunge Civica - con inevitabili pesantissimi cali sul fatturato e di conseguenza sulla vita dei lavoratori. Artisti, guide turistiche, operatori, maestranze, un intero universo lavorativo messo in ginocchio. Un universo che avrà serie difficoltà a ripartire anche oggi con le riaperture parziali poiché la totale incertezza ha comportato una mancata programmazione. Cosa fondamentale nel teatro, nel cinema, negli spettacoli dal vivo, ma anche nell'allestimento di una mostra temporanea. Situazione peggiorata ovviamente dalla mancanza di turisti. Bisognerà quindi aiutare in maniera consistente l'intero settore sin da subito e non soltanto attraverso le previsioni del Recovery plan, i cui risultati concreti si vedranno forse dal prossimo autunno", conclude. (Com)