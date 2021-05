Yemen: muore leader Houthi sul fronte di Marib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'esercito yemenita hanno annunciato la sconfitta degli Houthi in diverse posizioni sul fronte di Al-Kasara, fuori Marib, negli scontri contro l'esercito regolare yemenita. Fonti dell'emittente televisiva "Al-Arabiya" hanno rivelato oggi 2 maggio che il leader Houthi, Saleh bin Ali Ayed Al-Sharif, nominato dalle milizie direttore del distretto di Majzar nel governatorato di Marib, è stato ucciso sul fronte di Al-Mashjah. Tuttavia la milizia Houthi ha tenuto segreta la causa della sua morte del suo esponente quando ne ha dato notizia. Eppure la morte di Al-Sharif arriva in concomitanza con l'annuncio dell'esercito nazionale yemenita di aver sconfitto gli Houthi da diverse posizioni di governo sul fronte Kasara, a ovest del governatorato di Marib, in mezzo a grandi perdite umane e materiali tra le milizie. L'ufficio stampa delle forze armate yemenite ha dichiarato che le forze dell'esercito nazionale hanno lanciato un attacco mirato sui siti in cui erano di stanza le milizie Houthi sostenute dall'Iran, sul fronte di Kassara, a ovest di Marib. (Res)