Spagna: ministra Diaz, con riforma lavoro ci sarà grande rivoluzionare nell'occupazione

- Con il documento completo sulla riforma del mercato del lavoro che sarà pubblicato la prossima settimana faremo una grande rivoluzione nell'occupazione in Spagna. Lo ha affermato la ministra del Lavoro e dell'Economia sociale, Yolanda Diaz, che in un'intervista al quotidiano "La Vanguardia" ha sottolineato che l'approvazione da parte del governo è stata ritardata in quanto le procedure di regolamentazione hanno i loro tempi, "ma il testo è concordato con le parti sociali". Tra le novità introdotte dalla nuova legge la ministra Diaz ha rimarcato, in particolare, la regolamentazione del lavoro a distanza, l'obbligo di trasparenza salariale tra uomini e donne da parte delle aziende, e la contrattazione come dipendenti dei riders per le grandi aziende di consegna a domicilio e la riduzione dei tipi di contratti a tre tipologie. "In Europa nessuno riesce a capire perché nel 2019 abbiamo avuto più di 6 milioni di contratti che durano meno di sette giorni. Non è possibile tessere un paese con queste modalità di contrattazione. Né progetti di vita. Non è possibile avere aziende solvibili e robuste", ha spiegato la ministra, aggiungendo che "nessun Paese è costruito sulle fondamenta della precarietà". L'obiettivo del governo è dunque quello di andare verso un modello che favorisca l'eccellenza e la stabilità del lavoro. "Continuo a chiedermi perché un datore di lavoro che sa che licenziando un lavoratore il venerdì, per poi assumerlo il lunedì, e i cui contributi sociali sono penalizzati del 40 per cento, continua a farlo. Semplicemente a causa di un modello di precarietà, di dominio sui rapporti di lavoro", ha evidenziato Diaz. (Spm)