Primo maggio: Orlando, grave vicenda Fedez, Rai si autocensura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda che ha coinvolto il rapper Fedez e la Rai è "grave e imbarazzante. Non sta ai funzionari Rai decidere quello che si può e non si può dire". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. "L'opportunità la valutano gli spettatori quando ascoltano", ha aggiunto per poi proseguire: "Si tratta anche di discutere di governance per mettere più distanza tra la politica e Rai stessa". E ancora, Orlando ha choisato: "Non penso che ci sia della censura, quanto dell'autocensura".(Rin)