Covid: Gelmini, aereo protezione civile verso l'India, Italia non si tira indietro

- Un aereo del Dipartimento della protezione civile italiana è in partenza per l'India, paese colpito da una decisa impennata di contagi del nuovo coronavirus. Lo ha riferito il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. "A bordo personale del gruppo Maxiemergenza della Regione Piemonte che formerà operatori sanitari indiani, consegnando loro ossigeno ed attrezzature. È la forza della solidarietà, è l’Italia che non si tira mai indietro", ha scritto Gelmini commentando il messaggio dei preparativi pubblicato ieri dalla stessa Protezione civile. L'India, che sta affrontando una nuova fase complicata dell'emergenza sanitaria, ha registrato nella giornata di sabato numeri record sul fronte dei nuovi contagi, oltre 400mila, e dei decessi, oltre 3.500. La mancanza di ossigeno e di strutture sanitarie idonee stanno provocando il collasso nell'accoglienza di molti centri ospedalieri. (Res)