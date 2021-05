Roma: Raggi, dal 15 maggio riapriranno stabilimenti balneari e spiagge libere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 15 maggio riapriranno gli stabilimenti balneari e le spiagge libere romane". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "L’obiettivo del nostro Piano strategico per la stagione balneare 2021 è far sì che tutti possano frequentare il mare di Roma in sicurezza - spiega -. Anche quest’anno, infatti, potremo controllare in tempo reale lo stato delle spiagge grazie alla web app Sapass - Il mare di Roma, raggiungibile al sito da cellulare, tablet e computer. Una modalità sperimentata con successo la scorsa estate e che evita che si creino assembramenti ai varchi d’accesso e sul litorale quando non c’è disponibilità di posti, garantendo il rispetto del distanziamento fisico tra le persone - aggiunge la sindaca -. Verranno eseguite sanificazioni costanti e controlli puntuali per rendere le spiagge luoghi sicuri, accoglienti e piacevoli dove poter trascorrere il nostro tempo in tranquillità", conclude. (Rer)