© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Reddito di cittadinanza "è stato fondamentale in questa pandemia per 1 milione e mezzo di famiglie che altrimenti sarebbero sprofondate sotto la soglia di povertà, ma non è lo strumento col quale si fanno politiche attive del lavoro". Lo ha chiarito il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)