- Il malfunzionamento dei Centri per impiego (Cpi) "non possiamo addebitarlo ai Cinque stelle che hanno messo risorse nella direzione giusta" e quindi "alle Regioni, alcune hanno fatto concorsi e già assunto, altre sono molte più indietro". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)