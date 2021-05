Ciad: Consiglio militare revoca coprifuoco notturno in vigore dal 20 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio militare di transizione (Cmt) del Ciad ha revocato il coprifuoco notturno in vigore dallo scorso 20 aprile, dopo l'uccisione del presidente Idriss Deby avvenuta sul campo di battaglia contro i ribelli nel nord. La revoca, annunciata in una nota dal Consiglio militare presieduto da Mahamat Idriss Deby (figlio del defunto presidente), entrerà in vigore con effetto immediato. Subito dopo la sua formazione, il Cmt ha disposto la chiusura dei confini e il coprifuoco notturno in tutto il Paese, annunciando l'avvio di un periodo di transizione di 18 mesi che condurrà alle prossime elezioni presidenziali. (Res)