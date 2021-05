© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sembra che ci siano tutte le condizioni per lavorare per un'alleanza, si può arrivare a quagliare" tra Pd e M5s. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. Certo, "se Conte fa il capo di una forza politica non può essere il federatore", ha puntualizzato.(Rin)