- "Nessuno vuole per arbitrio o per capriccio tenere chiuso, ma accompagnare le riaperture con le vaccinazioni è la via giusta su cui proseguire". Lo ha spiegato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. Occorre poi "aiutare chi riparte con meno pressione fiscale per i settori più colpiti", ha aggiunto. (Rin)